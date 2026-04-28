Полиция и доброволци издирват 94-годишен мъж с деменция, който е в неизвестност от 25 април, след като е напуснал дома си.

Става дума за Димитър Димитров, който сам е подал сигнал на телефон 112, но не е успял да даде ясно указание къде се намира. Оттогава няма следа от него.

Служители на ОДМВР - Варна и доброволци и днес извършват обходи в района, като основно се претърсва местността ''Крушките'', в близост до дома му. Въпреки усилията до момента не са открити следи, които да насочат към местонахождението му.

От полицията във Варна апелират към гражданите за помощ и призовават още доброволци да се включат в издирвателната акция, тъй като теренът е труден и мащабен.