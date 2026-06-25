Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага увеличение на винетните такси с 30%, считано от 1 август 2026 г. Проектът за промени в тарифата вече е публикуван за обществено обсъждане.

Ако предложенията бъдат одобрени, годишната винетка за леки автомобили и кемпери до 3,5 тона ще поскъпне от 49,60 евро на 64,50 евро. Това ще бъде първата актуализация на цените от въвеждането на електронната винетна система през 2019 г.

По-високи осигуровки и по-скъпи винетки в Бюджет 2026

Промени са предвидени и за останалите видове винетки. Тримесечната ще струва 35,90 евро вместо досегашните 27,61 евро, а месечната ще се увеличи от 15,34 евро на 19,90 евро. Седмичната винетка ще поскъпне до 10 евро, а уикенд винетката – до 6,60 евро. Повишение ще има и при еднодневната винетка, чиято цена се предвижда да достигне 5,30 евро.

С промените ще бъде актуализирана и компенсаторната такса за водачите на превозни средства до 3,5 тона при установено нарушение. Тя се предлага да нарасне от 35,79 евро на 46,50 евро.

От регионалното министерство изчисляват, че увеличението ще донесе допълнителни приходи от над 20 млн. евро още през 2026 г., а в следващите години – над 48 млн. евро годишно. Средствата ще бъдат насочени към ремонти и рехабилитация на пътната мрежа, особено на третокласните пътища, които осигуряват връзката на по-малките населени места с областните центрове.

От днес - по-високи тол такси

Част от ресурса ще бъде използвана за подмяна на амортизирани мантинели, обновяване на пътната маркировка, изграждане на осветление в участъци с повишен риск от инциденти и модернизация на тол системата. Плановете включват още разширяване на мрежата от камери и ограничаване на случаите на неплатени такси.

Според техническите оценки над 1/3 от второкласната и третокласната пътна мрежа в България е в незадоволително или лошо състояние. Това обхваща повече от 7000 километра пътища, които се нуждаят от сериозни инвестиции. От МРРБ посочват, че досегашните приходи са достатъчни основно за аварийни ремонти, но не и за цялостна реконструкция на компрометирани участъци.

По-скъпи винетки и по-високи тол такси предвижда Бюджет 2025

Като аргумент за избраната дата на поскъпването от ведомството изтъкват, че август е месецът с най-интензивен транзитен трафик през страната. По този начин значителна част от допълнителните приходи ще бъдат генерирани от чуждестранни шофьори, които използват българската пътна мрежа по време на летния сезон.

Редактор: Цветина Петкова