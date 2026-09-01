Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган се очаква да обсъдят днес войната в Украйна, ситуацията в Черно море и напрежението в Близкия изток. Ердоган отново ще предложи Турция като посредник за възобновяване на преговорите между Москва и Киев. Според международните експерти Милен Керемедчиев и Йордан Божилов обаче срещата едва ли ще доведе до бързо прекратяване на бойните действия.

„Турция играе ключова роля“, коментира бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. По думите му Анкара едновременно показва твърда решимост да играе в отбора на НАТО и поддържа добри отношения с Москва. „Турция продължава да представлява и финансов и икономически хъб, глътката въздух, която руската икономика и много руски граждани използват. Така че Турция наистина има възможност да оказва влияние върху Русия“, каза той. Керемедчиев подчерта, че Анкара признава териториалната цялост на Украйна, включително окупирания Крим.

Вашингтон и Москва обсъдиха плана на Тръмп за край на войната в Украйна

По-скептичен за близко примирие е бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов. „Аз, за съжаление, съм по-скептичен и не виждам скоро време да се постигне някакво прекратяване на огъня. Напротив, виждаме ескалация“, заяви той. Според него Москва продължава да търси начин да притисне Украйна за отстъпки, а евентуално споразумение би било по-вероятно, ако Русия успее да представи края на войната като победа пред собственото си общество. „Не виждам възможност, която идва от двете страни, Украйна или Русия, да постигне някаква решителна победа на бойното поле. На практика фронтът е замръзнал от доста време“, каза Божилов. Той допълни, че промяна може да дойде по-скоро от близките до Путин бизнес кръгове или от външни фактори, които подкрепят Украйна.

Керемедчиев също очаква продължаване на конфликта и предупреждава за тежки месеци за Украйна. По думите му Русия продължава да увеличава ударите по енергийната и гражданската инфраструктура, а най-важното за Киев през зимата ще бъде да успее да я защити.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова