Американският финансов министър Скот Бесент и руският му колега Антон Силуанов са провели разговор за предложенията на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна. Срещата се е състояла в кулоарите на форума на Г-20 в Ашвил, Северна Каролина.

Разговорът не е бил обявен предварително и е бил посветен на американската инициатива за мирно споразумение. Това е и първото лично участие на Силуанов в среща на Г-20 след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

САЩ и Русия с нов разговор за края на войната в Украйна

Киев, изглежда, не е бил предварително информиран за контакта. Украински представител е заявил пред The Kyiv Independent, че страната „не знае нищо за тази среща“.

Разговорът между Бесент и Силуанов идва в момент, когато Вашингтон отново опитва да даде тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта. Досегашните преговори не доведоха до пробив, като сред основните препятствия остават руските териториални претенции и разногласията около евентуално прекратяване на огъня.

Първоначалният американски план включваше 28 точки и беше разработен с участието на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и руския представител Кирил Дмитриев. След публикуването му през ноември миналата година редица от заложените условия предизвикаха сериозни критики заради значителните отстъпки, които се очакваше да направи Украйна.

Впоследствие предложението беше преработено при разговори между Киев и западните му партньори и сведено до 20 точки. Москва обаче не прие направените промени и процесът отново попадна в задънена улица.

Зеленски вижда възможност за посредничество на САЩ за прекратяване на войната с Русия до края на следващото лято

През последните седмици дипломатическата активност се засили. В началото на август украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев, Вашингтон и европейските им партньори са разработили нов, значително по-кратък вариант на план за прекратяване на войната.

Според наличната информация сред обсъжданите идеи са спиране на бойните действия и създаването на „свободна икономическа зона“ в Донбас. Един от най-трудните въпроси остава бъдещето на Донецка и Луганска област, като Москва настоява Киев да се откаже от целия регион като част от евентуално мирно споразумение.

Редактор: Цветина Петкова