При тежка автобусна катастрофа в Западна Кения загинаха 25 души, съобщиха местните власти. Според първоначални данни, хората са пътували към домовете си след погребение.

Според полицейския доклад, шофьорът на автобуса е загубил контрол над превозното средство, излязъл е от пътя и се е преобърнал в канавка по магистралата Кисуму-Какамега в петък следобед, предаде „Би Би Си”. Районът е известен със силната концентрация на транспортни произшествия и многото смъртни случаи.

Автомобил блъсна българин в Австрия

Вследствие на инцидента, на място са загинали десет жени, десетима мъже и едно момиче. Други 20 от пътниците са ранени, петима от които тежко. Четирима души са починали след приемането им в болница, съобщават от местната полиция.

Пътниците са се връщали след погребална церемония, като се смята, че всички са от едно семейство.

Причините за инцидента все още се изясняват.

Редактор: Цветисиана Костова