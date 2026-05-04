Според тях цялата отговорност за случващото се в държавата оттук нататък ще носи „Прогресивна България”, което е положителна тенденция
Подредбата на политическите сили на изборите можеше да бъде прогнозирана, но преднината, с която спечели „Прогресивна България”, нямаше как да се предвиди в този мащаб. Така студентът по политология Михаела Пеева коментира в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS резултатите от вота на 19 април.
Според колегата ѝ Божидар Гечев изненадата е била за всички и дори някой да е предчувствал подобен резултат, не е бил достатъчно смел да го каже. По думите му всяко едно действие на новата власт ще бъде гледано под лупа, тъй като кампанията им е била твърде обща и имали много позиции, които оставали неясни за хората.
Младите политолози за изборите: Какви са очакванията за бъдещото управление
Студентът по Политология Иво Иванов смята, че това, което ни очаква е хубаво, защото цялата отговорност ще поеме „Прогресивна България” и „ако нещо стане”, народът ще търси сметка директно на тях.
Редактор: Цвета Лазаркова
