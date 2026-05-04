Столичната община удължава с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд (ВАС) по новата Наредба за прием.

В момента, в който съдът се произнесе, информационната система ще бъде пренастроена съобразно изискванията, ако това се налага. За осигуряване на предвидимост за семействата се определят първо класиране да бъде на 22 май, второ – на 5 юни, а трето – на 19 юни.

Към момента информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас продължава да работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г. Въпреки че Административен съд София-град спря действието на част от новите правила – тези за адреса, уседналостта и точките за ясла, Столичният общински съвет обжалва това решение и в момента то се разглежда от ВАС.

Решението за изчакване на съдебното произнасяне е продиктувано от стремежа да се избегне риск от двойна промяна на критериите в рамките на броени дни. Всяка прибързана промяна би принудила родителите да пренареждат желанията си многократно, което би създало излишен хаос и несигурност за всяко семейство, посочват от Столичната община.

Приоритет на администрацията е да гарантира, че всички деца ще бъдат класирани при едни и същи условия и по ясни, влезли в сила правила.

Информация в сайта на ВАС показва, че върховните съдии са оставили в сила решение на по-долната инстанция – Административен съд – София-град, според което е отменен акт на СОС за начина, по който да се сключват трудовите договори в яслите. По този начин медицинските сестри ще се наемат както досега. Отхвърленото от АССГ решение на СОС е, че медицинските сестри трябва да се наемат от директорите на съответните детски градини.

В решението си върховните магистрати посочват, че липсват мотиви за тези промени. Според ВАС в решението на СОС нямало конкретни фактически и правни основания, които да обяснят защо досегашният ред трябва да бъде променен. Според Върховния съд това затруднява и съдебния контрол, и правото на защита на засегнатите.

Редактор: Маргарита Стоянчева