Френски митничари откриха повече от 1,1 тона кокаин в камион с чували, пълни с почва за саксии, предаде ДПА.

Служителите спрели камиона, пътуващ от Португалия към Нидерландия, на пункт за събиране на пътни такси на магистралата във френския град Виен, южно от Лион.

Те открили наркотиците с пазарна стойност 75,5 милиона евро, докато проверявали 26 големи чувала с почва за саксии и забелязали нередности. След това митничарите изсипали целия товар и претърсили почвата с багер, при което открили 998 пакета с кокаин.

Трите лица, пътуващи в камиона, били арестувани и изправени пред съдия.

Това е поредното откритие, част от тенденция, наричана от полицията „бяло цунами“, при която все по-големи количества кокаин влизат контрабандно в Европа през Португалия, Испания и Франция, отбелязва ДПА.

