Снимка: БТА
Операцията е проведена със съдействието на САЩ, Великобритания и властите на Португалия и Испания
Френските военноморски сили заловиха край португалския остров Мадейра в Атлантическия океан моторен катер, натоварен с 2,4 тона кокаин, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на прокуратурата в Брест. От там уточниха, че при операцията се е наложило използването на сила.
Стойността на конфискувания наркотик се оценява на над 128 милиона евро. Операцията е извършена в координация със САЩ и Великобритания.
В. „Паризиен“ съобщи, че фрегата на френските ВМС е открила огън, за да извади от строя двигателите на катера, след като екипажът му е пренебрегнал призивите да спре.
Гражданските и военните власти в Португалия и Испания също са участвали в спирането на плавателния съд. По време на операцията фрегатата е била подпомагана от хеликоптер на френските ВМС и самолет на митническите служби.
Находката се разглежда като част от нарастващата тенденция за внос на големи количества кокаин в Европа от Южна Америка през Испания, Португалия и Франция. Френските медии все по-често говорят за така нареченото „бяло цунами", визирайки зачестилите доставки на дрога, отбелязва ДПА.
