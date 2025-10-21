Френските военноморски сили заловиха край португалския остров Мадейра в Атлантическия океан моторен катер, натоварен с 2,4 тона кокаин, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на прокуратурата в Брест. От там уточниха, че при операцията се е наложило използването на сила.

Стойността на конфискувания наркотик се оценява на над 128 милиона евро. Операцията е извършена в координация със САЩ и Великобритания.

В. „Паризиен“ съобщи, че фрегата на френските ВМС е открила огън, за да извади от строя двигателите на катера, след като екипажът му е пренебрегнал призивите да спре.

Гражданските и военните власти в Португалия и Испания също са участвали в спирането на плавателния съд. По време на операцията фрегатата е била подпомагана от хеликоптер на френските ВМС и самолет на митническите служби.

Находката се разглежда като част от нарастващата тенденция за внос на големи количества кокаин в Европа от Южна Америка през Испания, Португалия и Франция. Френските медии все по-често говорят за така нареченото „бяло цунами“, визирайки зачестилите доставки на дрога, отбелязва ДПА.

Редактор: Мария Барабашка