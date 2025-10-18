Снимка: iStock
-
„Темата на NOVA” в аванс: Защо обезщетенията по знакови престъпления у нас не се изплащат?
-
МВР влиза в моловете: Ще се следи за крадци и нарушители на реда
-
След разследване на NOVA: Жена с шизофрения си върна дома, отнет след имотна измама от „влюбен“ в нея мъж
-
Йордан Пешев след схемата с китайско карго: Работим активно по установяване на връзки с митнически и данъчни служители
-
24 задържани по схема с китайско карго, ощетила бюджета с 30 млн. лв.
-
Разбиха и ограбиха магазин в центъра на София
Специализираната операция е продължила една седмица
Акция на столичната полиция срещу разпространението на наркотици. Специализираната операция е продължила една седмица.
За тази една седмица са задържани 103 лица. Образувани са 24 досъдебни производства и 46 бързи. При една от проверките в София е установен 20-годишен младеж. В колата и жилището му са открити наркотици, той е задържан.
Четирима задържани за разпространение на фентанил в София и Русе
„Засилваме проверките в района на училищата, детските градини и където имаме информация, че има концентрация за употреба и продажба. Има случай с купувач и дилър, като в купувача са намерени половин грам кокаин - на 37-годишна възраст. Дилърът е 20-годишен. При проверката в него е намерена фалшива лична карта. А при последваща проверка в автомобила, който управлява, са открити тайници под скоростната кутия и на тавана на автомобила. Там също са намерени множество наркотични вещества. Впоследствие е претърсен адреса и гараж, който сме получили информация, че използва. Гаражът се намира в "Овча купел". Там във въздуховоди също са намерени тайници, където са били открити немалко наркотични вещества”, разказа комисар Станислава Тодорова - зам.- началник на 3 РПУ, София.
Последвайте ни