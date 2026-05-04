България е извадена от т.нар. „Списък 301“ за наблюдение по отношение на защитата на интелектуалната собственост, съобщиха от Прокуратурата. Решението е на американските власти и е взето след отчетен напредък в борбата с онлайн пиратството и засиленото правоприлагане, вследствие от мерките на Националната следствена служба със съдействието на Департамента по правосъдие и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ.

Според официалния доклад, подобрението е резултат от съвместни действия на българските институции и партньорски служби от САЩ. Отчетени са законодателни промени и конкретни резултати от разследвания, включително мащабни операции срещу незаконно разпространение на защитено съдържание, включително проведени през януари 2026 г.

САЩ извадиха България от списъка за наблюдение за защита на интелектуалната собственост

Извършени са спецакции на 30 адреса в страната, неутрализирани са мрежи, свързани с пиратски платформи, иззети са електронни доказателства и е прекратен достъп до големи обеми незаконно съдържание.

Като част от сътрудничеството между България и САЩ е създадена и национална мрежа от прокурори и следователи, специализирани в киберпрестъпленията и нарушенията на интелектуалната собственост, с цел по-ефективни разследвания.

От прокуратурата посочват, че ще продължат работата си с международни партньори за противодействие на киберпрестъпността и защита на интелектуалната собственост.

