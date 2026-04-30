Софийският градски съд определи 20 г. затвор за Виктор Илиев, врязал се в автобус в София и убил лекаря Иса Али. Обвинението сочи, че 21-годишният умишлено е причинил смъртта, както и средни телесни повреди на четирима души през лятото на миналата година.

Освен това Темида го лишава и от правото да управлява МПС за 23 г. Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок.

По-рано прокуратурата поиска 20 години затвор за Илиев. Делото се гледаше по съкратената процедура, тъй като Илиев призна вината си и така наказанието му ще бъде намалено с 1/3.

„Поддържам казаното от адвоката. Изразявам съболезнования на починалия и искам да изкажа съжаление към пострадалите. Не исках да стане така”, каза в последните си думи пред Темида Виктор Илиев.

Припомняме, че катастрофата стана в нощта срещу 15 август 2025 г. При нея загина пътник в автобуса, а шофьорът беше тежко ранен. Илиев е подсъдим за умишлено причиняване на смърт. Според прокуратурата това е станало при шофиране със скорост от 163 км/ч. При управлението на автомобила е вдишал два балона с райски газ, твърдят още от държавното обвинение.

Пред NOVA говори 66-годишният Стефан Петров – пострадалият при тежкия инцидент. Той разказа, че във фаталния ден е бил на смяна като шофьор в нощния градски транспорт на София. Прави само един курс. От втория помни единствено червения светофар на булевардите „Възкресение” и „Константин Величков”. „Хвана ме червен светофар и чаках зелен сигнал. В този момент чух силен трясък, удари като бомба в автобуса и оттам нататък нищо не помня. От тротоара са ме взели в болницата”. Така Стефан започна разказа си.

Стефан Петров изобщо не вижда връхлитащата кола. А в автобуса по онова време има само трима души - той, кондуктор и един пътник - д-р Али. „Докторът се возеше всяка вечер, ходеше в „Овча купел” и се прибираше по едно и също време. Кондукторът беше срещу мен, на първите седалки. Изобщо не видях какво стана с тях”, спомня си водачът.

След като екип на Спешна помощ го взима от тротоара, Стефан е транспортиран до Военномедицинска академия, с множество травми и с опасност за живота. Първите му спомени са от реанимацията, след десет дни в медикаментозна кома.