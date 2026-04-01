21-годишният мъж е подсъдим за умишлено причинена смърт
Софийският градски съд даде ход на делото срещу Виктор Илиев за тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София.21-годишният мъж е обвинен за това, че се вряза с автомобила си в рейс и причини смъртта на един човек, а други четирима бяха ранени.
Припомняме, че случаят е от нощта срещу 15 август миналата година. Илиев е подсъдим за умишлено причинена смърт. Според прокуратурата това е станало при шофиране със скорост от 163 км/ч. При управлението на автомобила е вдишал два балона с райски газ, твърди прокуратурата.
Експертиза: Шофьорът, врязал се в автобус, е карал със 199 км/ч след употреба на райски газ
Изготвеният от СГП обвинителен акт е внесен в съда на 16.02.2026 г. Досъдебното производство е образувано на 15.08.2025 г. и е проведено от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към отдел „Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.
Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета от съда на 21.08.2025 г. по искане на СГП. С постановление на наблюдаващия прокурор временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство.
В разпоредително заседание състав на СГС прие, че във фазата на досъдебното производство и при изготвянето на обвинителния акт не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Съдът конституира като частни обвинители роднина на починалия и четирите лица, получили телесни увреждания.
Насрочено е следващото съдебно заседание по делото на 30.04.2026 г.
Последвайте ни