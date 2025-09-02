Шофьорът, причинил тежката катастрофа с жертва на 15 август, е управлявал автомобила със скорост от 199 км/ч, след като два пъти е вдишвал райски газ по време на движение. Това става ясно от съдебно-медицинска и токсикологична експертиза по случая. На база на новите данни, на водача е повдигнато обвинение за умишлено причиняване на смърт. За това престъпление го грозят от 13 до 20 години затвор или доживотен затвор.

►Експертизата: Райският газ води до еуфоричност и дезориентация

Според експертното заключение, т.нар. райски газ (азотен диоксид) не е включен в наредбата за наркотичните вещества и не е забранен от закона. Експертизата обаче категорично установява, че употребата му влияе върху управлението на моторни движения, води до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата, както и до еуфоричност.

Сарафов свика съвещание за катастрофата, при която кола се вряза в автобус в София

„Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите му стойности са между третата и десетата секунда, но може да продължи от около една минута до пет минути, в зависимост от конкретната личност“, Вихър Михайлов - зав.отдел "Престъпления по транспорта", СГП.

►Шофьорът употребил газ два пъти по време на движение

От свидетелски показания е установено, че пътуващите в автомобила са умолявали шофьора да намали скоростта, както и че той е преминавал на червена светлина. „Шофьорът на два пъти е приел райски газ от балонче в момента на движение, на управление на моторното превозно средство“, съобщи Михайлов. Скоростта, с която се е движил автомобилът, е била 199 км/ч – близо четири пъти над максимално разрешената.

В резултат на катастрофата един човек е загинал, а четирима са със средни телесни повреди, като при двама от пострадалите те са по седем на брой, което е определено като „изключителен случай“. Водачът на автомобила е бил в кома, но вече е излязъл от нея.

►Предстоят още експертизи, делото в съда до 3 месеца

На база на събраните доказателства обвинението срещу водача е актуализирано на умишлено причиняване на смърт на едно лице и средни телесни повреди на четири лица. По случая предстои назначаването на съдебно-психиатрична и психологическа експертиза. Бордовият компютър на автомобила е иззет и ще бъде изследван заедно с представител на фирмата-производител.

Прокуратурата е поела ангажимент да работи приоритетно по случая и да приключи досъдебното производство в двумесечен или най-късно тримесечен срок, след което делото да бъде внесено в съда.