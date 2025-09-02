Под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов свика съвещание във връзка с катастрофата, при коята кола се вряза в автобус на градския транспорт в София. Инцидентът стана на 15 август 2025 г.

Моментът, в който кола се вряза в прозореца на автобус в София (ВИДЕО)

Повече информация за хода на разследването ще бъде предоставена от наблюдаващия досъдебното производство прокурор от СГП Виолета Танаицова.

Припомняме, че при пътния инцидент сирийски лекар загина, а шестима бяха ранени. Зад волана на колата беше 21-годишния Виктор Илиев. Toй има шофьорска книжка от началото на август. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа.

Пробите за алкохол и наркотици на Илиев бяха отрицателни, но от прокуратурата съобщиха, че е употребил райски газ.

Установено е, че автомобилът принадлежи на роднина на задържания, като е бил закупен на лизинг. Според свидетелските показания Виктор Илиев не е спирал на червени светофари и е шофирал с много висока скорост, като возещите се в автомобила са го молели да намали, с което той не се е съобразил. А скоростта му е била между 170 и 200 километра в час. Виктор Илиев е с наложена мярка "задържане под стража".

От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” извършиха проверка на автошколата, в която се е обучавал Илиев, като не са установили нарушения. Според данните той е изпълнил всички задължителни часове. Практическият изпит е протекъл нормално, а листовките е решавал на таблет в т.нар „бяла стая” - сам. Взел е теоретичната част от втория опит на 24 март, след като на 13-и същият месец е бил скъсан.

