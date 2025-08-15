Трима души са с опасност за живота, а един е загинал при зрелищната катастрофа на столичния бул. "Възкресение", при който кола се вряза в страничното стъкло на автобус от нощната линия на градския транспорт. Кадри на охранителни камери наблизо са заснели момента на пътното произшествие.

Кола се вряза в автобус в София, има загинал и тежко ранени. Шофьорът - с книжка от две седмици и 6 фиша (ВИДЕО)

На видеото се вижда как автомобилът изскача с много висока скорост от кръстовището с бул. "Константин Величков", прелита през тротоара и трамвайните релси и се врязва в спрелия на червен светофар автобус.

Загиналият е бил единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин. Трима от пътуващите в леката кола са приети в болница. Водачът ѝ - 21-годишен, е със счупена ръка. В най-тежко състояние и с опасност за живота са двама от пътниците в автомобила, както и 67-годишният шофьор на автобуса. Другите пострадали са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.