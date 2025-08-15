-
АТВ-ужасът в "Слънчев бряг": Пострадали са в критично състояние, близките им подозират прикриване на обстоятелства около инцидента
-
Товарен влак с дизелово гориво пламна край Симеоновград (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Кола се вряза в автобус в София, има загинал и тежко ранени. Шофьорът - с книжка от две седмици и 6 фиша (ВИДЕО)
-
Тийнейджър с АТВ помете три деца и трима възрастни в "Слънчев бряг" (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Защо полет от София до Лондон постави под тревога авиационните служби по сигурност на Европа
-
Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско
След пътния инцидент един човек загуби живота си, а шестима са пострадали
Трима души са с опасност за живота, а един е загинал при зрелищната катастрофа на столичния бул. "Възкресение", при който кола се вряза в страничното стъкло на автобус от нощната линия на градския транспорт. Кадри на охранителни камери наблизо са заснели момента на пътното произшествие.
Кола се вряза в автобус в София, има загинал и тежко ранени. Шофьорът - с книжка от две седмици и 6 фиша (ВИДЕО)
На видеото се вижда как автомобилът изскача с много висока скорост от кръстовището с бул. "Константин Величков", прелита през тротоара и трамвайните релси и се врязва в спрелия на червен светофар автобус.
Загиналият е бил единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин. Трима от пътуващите в леката кола са приети в болница. Водачът ѝ - 21-годишен, е със счупена ръка. В най-тежко състояние и с опасност за живота са двама от пътниците в автомобила, както и 67-годишният шофьор на автобуса. Другите пострадали са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.
Последвайте ни