Един човек е загинал, а шестима са ранени при тежка катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София, потвърди за NOVA Красимир Димитров от дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община.

Загиналият е бил единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин. Трима са приети в болница - всички те са пътували в леката кола. Водачът ѝ - 21-годишен, е със счупена ръка. По информация на БНР в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което пътувало в автомобила, както и шофорът на автобуса - мъж на 66 години. Другите пострадали са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

Зам.-началникът на "Пътна полиция" към СДВР комисар Мартин Цурински уточни, че около 01:46 ч. е получен сигнала за тежко ПТП.

"Автобус от линията на нощния градски транспорт е изчаквал на червен светофар, когато лекият автомобил се е врязал в него. Загиналият е бил пътник в автобуса. Шестима са пострадали, като трима са с опасност за живота - две от тях са пътнички в колата, а третият - водачът на автобуса. Въпрос на уточняване е дали скоростта, с която се е движила колата, е била превишена. Единият от пътниците в автомобила е освободен за домашно лечение. На 1 август е получил книжка водачът на колата. За две седмици има шест фиша за дребни нарушения", съобщи Цурински.

Автобусът се е движил по нощната линия на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков".

Преглеждат се записите от камерите, за да се установи причината за инцидента. Пробите за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.