18-годишен младеж е тежко пострадал при катастрофа, станала в неделя на пътя между силистренските села Йорданово и Любен. Той управлявал лек автомобил, но изгубил контрол над него и се е ударил в дърво. В резултат е получил тежка черепно-мозъчна травма и е настанен в болницата в Силистра с опасност за живота.

В колата са пътували още трима мъже - на 19, 23 и 27 години. Те са с по-леки наранявания - двама са със счупени ключици, а един - с комоцио.

Екипи на пожарната от Дулово са помогнали за изваждането на пострадалите от автомобила и са обезопасили мястото на инцидента. Направен е оглед, а на водача е взета кръвна проба за изследване. Причините за катастрофата се разследват. По случая е образувано досъдебно производство.

