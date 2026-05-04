В София се проведе репетиция за тържествения водосвет по повод Деня на храбростта. Тя се състоя пред Паметника на незнайния войн, където ще са основните прояви на 6 май. Това наложи и временни ограничения в движението и паркирането на автомобили около площад „Св. Александър Невски”.

Тази година няма да има военен парад в столицата. За сметка на това обаче над София ще прелетят самолети от състава на Военновъздушните сили.

В демонстрацията на Гергьовден ще участват новите изтребители F-16, Block 70, които все още са в процес на усвояване. Хората ще могат да наблюдават още съветските МИГ-29, които охраняват българското небе. Част от демонстрацията ще са и щурмовите СУ-25, както и транспортните самолети „Спартан“.

Тренировъчните полети с прелитане на малка височина над площад „Св. Александър Невски“ в столицата ще бъдат изпълнени на дати и във времеви прозорци, както следва:

- на 5 май 2026 г. - тренировъчни полети с разчет за прелитане над град София във времеви прозорци от 9.00 ч. до 11.00 часа;

- на 6 май 2026 г. — съвместни полети за демонстриране на способности на военната авиационна техника с разчет за прелитане над град София във времеви прозорец от 10.00 часа до 11.00 часа.

След участието в тържествения ритуал на 6 май, при прибирането си към авиационните бази екипажите на авиационната техника ще изпълнят празнични полети над градовете Ямбол и Пловдив, съобщават от Министерството на отбраната.

Доспъп на граждани до ритуала в София

Те ще могат да влизат на площада от 9.00 ч. след преминаване през пунктове за проверка, организирани при ул. „Раковски“ и ул. „Оборище“ и при ул. „Париж“ и ул. „Шипка“, съобщават от НСО.

Присъстващите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 08:00 ч. до 15:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната за сигурност.

