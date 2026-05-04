В Европейския парламент ще се проведе обсъждане, посветено на евентуални опити за външна намеса в последните предсрочни парламентарни избори в България, проведени на 19 април. Темата ще бъде разгледана в рамките на специализираната комисия за защита на демокрацията.

В дискусията се очаква участие да вземат служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и разследващият журналист Христо Грозев. Форумът идва на фона на продължаващата политическа нестабилност в страната, като изборите през април бяха поредните в рамките на последните пет години.

Според наблюдатели от Парламентарна асамблея на Съвета на Европа вотът е преминал прозрачно, но е бил съпътстван от засилена онлайн активност, включително разпространение на дезинформация. Именно дигиталната среда е изиграла двойствена роля – едновременно е повишила ангажираността на избирателите и е създала предпоставки за манипулативно съдържание.

В заключенията си международните наблюдатели отбелязват, че въпреки предприетите мерки от българските институции срещу дезинформация и външно влияние, ефективността им е била ограничена. Причина за това са пропуски в прилагането на европейските правила и забавена координация между отговорните органи.

