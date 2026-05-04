Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по две годишно - през пролетта и есента.

Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, като Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украйна, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия.

Президентът Йотова пристигна в Ереван за Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

Организацията беше създадена, след като Русия нападна Украйна през 2022 г. Идеята е засилване на връзките - икономически, културни и в сферата на отбраната, между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те.

Като структура общността е подобна на Г-7 и Г-20, като няма свой секретариат, бюджет или служители.

Редактор: Ивета Костадинова