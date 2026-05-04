Рудолф Джулиани, бивш кмет на Ню Йорк и бивш съветник на президента Доналд Тръмп, е в критично, но стабилно състояние в болница. Това съобщи неговият говорител Тед Гудман, цитиран от "Асошиейтед прес". Не е ясно какво е наложило хоспитализацията на 81-годишния политик, нито кога се е е наложила тя.

"Той е боец, посрещал всяко предизвикателство в живота си с непоколебима сила. И в момента се бори със същата сила", заяви Гудман в социалните медии.

Тръмп помилва Руди Джулиани и десетки други свои политически съюзници

В петък Джулиани водеше своето онлайн шоу America's Mayor Live в петък вечерта от Палм Бийч, Флорида. В началото му, той се разкашля и гласът му звучеше по-дрезгав от обикновено, като отбеляза, че е пресипнал.

"Нашият невероятен Руди Джулиани, истински воин и безспорно най-добрият кмет в историята на Ню Йорк, е бил хоспитализиран и се намира в критично състояни. Каква трагедия, че беше третиран толкова зле от лудите радикални левичари, всички демократи – А ТОЙ БЕШЕ ПРАВ ЗА ВСИЧКО! Те манипулираха изборите, измислиха стотици истории, направиха всичко възможно, за да унищожат нашата нация, а сега погледнете Руди. Толкова е тъжно", написа Тръмп в профила си в собствената си социална мрежа.

Как светът реагира на победата на Зохран Мамдани - новият кмет на Ню Йорк

Джулиани беше наречен "кметът на Америка" заради лидерството си в Ню Йорк след атаките от 11 септември 2001 г. По-късно той стана личен адвокат на Тръмп за известно време и подкрепи твърденията за измама на изборите през 2020 г., спечелени от демократа Джо Байдън. Тръмп и неговите поддръжници загубиха десетки съдебни дела за евентуални нередности около вота, а многобройните преброявания, прегледи и одити на изборните резултати не откриха никакви значителни грешки, припомня АП.

Джулиани се кандидатира за Сената на САЩ през 2000 г., но се оттегли от надпреварата срещу Хилари Клинтън, след като беше диагностициран с рак на простатата.

Бившият кмет беше в болница и през септември миналата година с фрактура на прешлен и други наранявания, получени при автомобилна катастрофа в Ню Хемпшир.

Редактор: Станимира Шикова