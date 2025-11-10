Това съобщи прокурорът от Министерството на правосъдието Ед Мартин

Президентът Доналд Тръмп е помилвал дълъг списък от свои политически съюзници заради тяхната подкрепа или участие в предполагаеми планове за отмяна на резултатите от президентските избори през 2020 г. Това съобщи прокурорът от Министерството на правосъдието Ед Мартин.

Лицата, изброени в прокламация, публикувана в X в неделя, включват известни личности като адвокатите на Тръмп Руди Джулиани, Сидни Пауъл и бившия началник на кабинета на президента Марк Медоус, както и десетки други.

Руди Джулиани бе кмет на Ню Йорк между 1994 и 2001 г. и придоби световна популярност с реакцията си след терористичните атаки на 11 септември 2001 г. Тогава той бе наричан „кметът на Америка“ заради лидерството, което демонстрира.

„Тази прокламация слага край на тежка национална несправедливост, извършена срещу американския народ след президентските избори през 2020 г., и продължава процеса на национално помирение“, се казва в документа, в който е посочена датата 7 ноември и изглежда, че президентът го е подписал.

Той включва „пълно, окончателно и безусловно помилване“ за посочените лица, включително някои от съратниците на президента, които бяха обвинени в Джорджия за опит да отменят поражението на Тръмп на изборите през 2020 г.

