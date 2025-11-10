Президентът Доналд Тръмп е помилвал дълъг списък от свои политически съюзници заради тяхната подкрепа или участие в предполагаеми планове за отмяна на резултатите от президентските избори през 2020 г. Това съобщи прокурорът от Министерството на правосъдието Ед Мартин.

Лицата, изброени в прокламация, публикувана в X в неделя, включват известни личности като адвокатите на Тръмп Руди Джулиани, Сидни Пауъл и бившия началник на кабинета на президента Марк Медоус, както и десетки други.

Повдигнаха обвинения на Тръмп за опит за отмяна на изборни резултати

Руди Джулиани бе кмет на Ню Йорк между 1994 и 2001 г. и придоби световна популярност с реакцията си след терористичните атаки на 11 септември 2001 г. Тогава той бе наричан „кметът на Америка“ заради лидерството, което демонстрира.

Important pardon of Alternate Electors of 2020!! pic.twitter.com/iuDGv9fqyy — Eagle Ed Martin (@EagleEdMartin) November 10, 2025

„Тази прокламация слага край на тежка национална несправедливост, извършена срещу американския народ след президентските избори през 2020 г., и продължава процеса на национално помирение“, се казва в документа, в който е посочена датата 7 ноември и изглежда, че президентът го е подписал.

Той включва „пълно, окончателно и безусловно помилване“ за посочените лица, включително някои от съратниците на президента, които бяха обвинени в Джорджия за опит да отменят поражението на Тръмп на изборите през 2020 г.

Отнеха лиценза на адвоката на Тръмп - Руди Джулиани

Редактор: Цветина Петкова