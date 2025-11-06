Избирането на кандидата на лявото крило на Демократическата партия и противник на Доналд Тръмп Зохран Мамдани за кмет на Ню Йорк предизвика бурни и противоречиви реакции. Поддръжниците му говорят за нова ера и „триумф за демократите“, докато критиците го наричат „комунист“ и дори „джихадист“.

► Историческа победа и обещания за промяна

Мамдани ще влезе в историята като първия мюсюлманин и първия човек от южноазиатски произход, който застава начело на Ню Йорк, както и най-младият кмет на града от повече от век. Той беше големият фаворит пред основния си съперник Андрю Куомо още от победата си в първичните избори на Демократическата партия.

Сред основните му предизборни обещания са безплатни детски градини, безплатен автобусен транспорт и откриването на общински хранителни магазини. Мамдани планира също да увеличи данъците на най-богатите жители на града, за да финансира социалните си програми.

Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк (СНИМКИ)

► Политически реакции и предизвикателства

Въпреки ентусиазма сред демократите, реакциите не закъсняха. Сенаторът на САЩ Тед Крус нарече Мамдани „джихадист“, а рапърът 50 Cent публикува изображение на надгробен камък с надпис „Ню Йорк Сити — 2025“. Президентът Доналд Тръмп също изрази недоволство, заявявайки, че „Ще оправим Мамдани“, като намекна за възможно намаляване на федералното финансиране за града — около 6–7 милиарда долара годишно.

Подобна стъпка би поставила новия кмет в трудна позиция, тъй като голяма част от тези средства отиват за програми за жилища и социални помощи. Въпреки че Мамдани открито говори за финансовите трудности в личния си живот, той не идва от бедно семейство — майка му е филмов продуцент.

Тръмп: Победата на Мамдани вреди на суверенитета на страната

Мамдани навлиза в политиката през 2020 година, след като дълго време работи като консултант по жилищни въпроси в квартали като Куинс. Преди това е познат в рап средите под артистичното име „доктор Кандамон“. Кампанията му се отличаваше с неформален стил, популярни видеа и активно присъствие в социалните мрежи.И

