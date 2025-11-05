„Бъдещето е в наши ръце, приятели, ние свалихме една политическа династия.“ С тези думи 34-годишният Зохран Мамдани, новоизбраният кмет на Ню Йорк , се обърна към ревящата тълпа в Бруклин след историческата си победа, пише ABC. Победа, която не просто сложи край на половинвековната ера на фамилията Куомо, а и отвори нова страница в политическата история на Америка, съобщава vesti.bg.

По време на предизборната кампания той получава силна подкрепа от съпругата си Рама Дуваджи.

► Първият мюсюлмански и южноазиатски кмет на мегаполиса

Зохран Мамдани, син на угандийски имигранти от индийски произход, е роден в Уганда и израснал в Куинс. Той е първият мюсюлманин и първият южноазиатец, който застава начело на най-големия град в САЩ. В Голямата ябълка, която от десетилетия е символ на разнообразие и имигрантска енергия, изборът му звучи като своеобразен реванш срещу старите политически елити.

„Ню Йорк ще си остане град на имигранти, град, построен от имигранти, задвижван от имигранти – и от тази вечер, воден от имигрант“, каза Мамдани, аплодиран от хиляди.

Снимка: Зохран Мамдани и съпругата му Рама Дуваджи, Getty Images

► Краят на една ера – поражението на Куомо

Бившият губернатор Андрю Куомо, който се кандидатира като независим след загубата си в първичните избори, призна поражението си още във вечерта на вота. Така приключи една епоха, която вестник Wall Street Journal нарече „половинвековната ера на Куомо“.

„Поздравления за Зохран Мамдани“, каза Куомо, който бе освиркан от собствените си поддръжници. „Тази вечер е тяхната нощ. Всички ще помогнем, защото Ню Йорк трябва да работи за всички нюйоркчани", допълни той.

► От обикновен активист до символ на промяната

Зохран Мамдани започва кариерата си като социален работник и организатор на общността в Астория, Куинс. През 2020 г. влиза в щатското събрание на Ню Йорк като представител на Демократическите социалисти на Америка. Той става известен с безкомпромисните си позиции срещу расовата несправедливост, жилищната криза и полицейската бруталност. Неговата програма залага на „град, който можем да си позволим“ – с безплатен градски транспорт, универсални грижи за деца и замразяване на наемите за стабилизирани жилища.

► „Надежда над тиранията“

„Надеждата е жива“, каза Мамдани в речта си след победата. „Надежда над тиранията, надежда над големите пари и малките идеи, надежда над отчаянието.“

Снимка: Getty Images

Думите му резонират в един град, където кризата с наемите и растящите разходи за живот изтласкват цели поколения от работническата класа.

► Силата на социалните мрежи – оръжието на Мамдани

Кампанията на Мамдани е пример за това как дигиталната епоха може да преобърне политическия пейзаж. Той използва TikTok, Instagram и X, за да обяснява сложни икономически теми чрез кратки, енергични видеа – често заснети в квартални дюнерджийници, пред джамии или на спирки на метрото. Със стотици хиляди последователи и милиони гледания, Мамдани превърна социалните мрежи в оръжие срещу милионите долари на опонентите си. Екипът му изгради цяла „дигитална армия“ от доброволци, които превеждаха посланията му на десетки езици и ги разпространяваха в местните общности – от арабски и бенгалски до испански.

► Вечер на историческа избирателна активност

Над 2,05 милиона нюйоркчани дадоха гласа си. Това е най-високата активност от 60-те години насам. Пет пъти повече жители гласуваха предсрочно в сравнение с 2021 г. – знак, че градът не просто гласува за човек, а за визия. „Политико“ отбелязва, че това е „най-силният мандат за промяна от поколение насам“.

► Сблъсък с Доналд Тръмп

Победата на Мамдани дойде на фона на ожесточени нападки от Белия дом. Президентът Доналд Тръмп нарече кандидата „комунистически лунатик“ и заплаши да спре федералното финансиране за Ню Йорк. Мамдани отговори директно от сцената: „Доналд Тръмп, тъй като знам, че гледаш – имам две думи за теб: увеличи звука.“

Тези думи моментално се превърнаха във вирусен лозунг, а хаштагът #TurnTheVolumeUp стана водещ в социалните мрежи в рамките на часове.

► Отговор на надеждите

Новият кмет ще встъпи в длъжност през януари 2026 г. Предизвикателствата пред него са огромни – от жилищната криза до престъпността и отношенията с федералното правителство. Но очакванията са ясни: да изпълни обещанието си за „управление, което работи за всички нюйоркчани“.

Снимка: Getty Images

„Когато влезем в кметството след 58 дни, очакванията ще бъдат високи. Ще ги отговорим“, каза Мамдани.

► Една нова страница за Ню Йорк – и може би за Америка

„Започва ерата на Мамдани“, пише The New Yorker. И ако историята на Ню Йорк често е била история на Америка, то може би и тази победа бележи началото на нова национална посока – по-прогресивна, по-многообразна и по-близка до хората.

Вечерта, в която Ню Йорк избра своя първи мюсюлмански кмет, светлините на Таймс Скуеър не просто осветиха града – те осветиха началото на нова епоха. Епохата на Зохран Мамдани.

► Коя е Рама Дуваджи

Известна в художествените среди, Рама Дуваджи работи като аниматор и илюстратор в Бруклин и има престижни клиенти, сред които New Yorker, Washington Post, BBC и известната лондонска галерия Tate Modern. Нейните творби често разглеждат теми на арабската идентичност и палестинската кауза, пише Vesti.

Произхожда от Дамаск, Сирия и е родена в Тексас.

Дуваджи и Мамдани се срещат чрез приложението за запознанства Hinge и сключват брак на религиозна церемония в Дубай, преди да организират гражданска такава в Ню Йорк. Въпреки че до този момент обществеността не знае много за тях, след успеха на Мамдани двойката се превръща в обект на силен интерес.

“Рама не е само моя съпруга, тя е невероятен художник", споделя Мамдани.

Редактор: Цветина Петрова