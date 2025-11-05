В САЩ кандидатът на лявото крило на Демократическата партия и върл противник на президента Доналд Тръмп, Зохран Мамдани спечели изборите за кмет на Ню Йорк. С победата си той ще влезе в историята като първия мюсюлманин и първия човек от южноазиатски произход, който застава начело на Ню Йорк. Той ще стане и най-младият кмет на града от повече от век.

Ню Йорк избира кмет

Мамдани се наложи над съперниците си – бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа.

Избори за губернатор се проведоха и в два щата – Ню Джърси и Вирджиния. И в двата печелят кандидатки на демократите съответно – Мики Шеръл и Абигейл Спанбъргър.

Показателно е, че Мамдани спечели, но не е толкова изненадващо. Екзитполовете се оказаха вярни, защото те през цялото време показваха преднина за демократа, който води много успешна кампания. Анализатори го сравняват с Тръмп, защото и двамата са движели кампании, които са против статуквото, с много голямо дигитално присъствие, с много социални мрежи и вайръл видеа, активирайки онези гласоподаватели, които не отиват обикновено до урните.

Ще има ли Ню Йорк за пръв път в историята си кмет мюсюлманин

Победата на Мамдани, който е мюсюлманин, се случва 24 години след 11 септември. Догодина той ще бъде кмет, когато стават 25 години.

Ню Йорк е град на имигранти, но голяма част от тях са католици или евреи. Тези избори са исторически, защото показват, че религията няма значение или има проблеми, които са над нея.

При тези избори най-голям фактор беше икономиката. Самият Мамдани се нарича социалист. Обеща много неща, които не се знае дали ще успее да свърши, защото не зависят само от него.

Сред обещанията му са 200 000 нови достъпни жилища, замразяване на наемите за регулирани жилища, безплатен градски транспорт, безплатни детски градини и общински супермаркети. Затова ще му трябва губернаторът на щата, която е демократ, но заяви, че някои от политиките на новия кмет ѝ се виждат страшно крайни и радикални и не би ги подкрепила.

Репортер: Галина Петрова

Редактор: Ивайла Митева