Кои са основните кандидати за поста
Избирателите в Ню Йорк гласуват днес за кмет на града. Претендентите за поста са прогресивният Зохран Мамдани от Демократическата партия, бившият губернатор на Ню Йорк Андрю Куомо като независим кандидат и Къртис Слиуа от Републиканската партия.
Президентът Доналд Тръмп подкрепи бившия губернатор Андрю Куомо и заплаши да спре федералните средства за града, ако кандидатът на Демократическата партия спечели вота.
Ще има ли Ню Йорк за пръв път в историята си кмет мюсюлманин
Щатите Вирджиния и Ню Джърси също гласуват, за да изберат губернатори. Това ще бъде първият тест както за Доналд Тръмп, така и за Демократическата партия, която трудно се съвзема от загубата преди година избори на изборите за президент.Редактор: Калина Петкова
