В международния ден на пожарникаря организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване
В международния ден на пожарникаря синдикатът на служителите в МВР настоява за спешни законодателни мерки, свързани със защита на здравето и живота на огнеборците и служителите от спешните служби.
Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, както и засилен медицински контрол и превенция.
В България все още липсва специален режим за признаване на така наречения „пожарникарски рак“ като професионално заболяване, казват от синдиката. И уточняват, че Световната здравна организация е класифицирала професията „пожарникар“ като канцерогенна.
Днес ще бъде почетена и паметта на загиналите при изпълнение на задълженията си пожарникари с едноминутно мълчание по места в противопожарните служби в страната.
