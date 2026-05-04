В международния ден на пожарникаря синдикатът на служителите в МВР настоява за спешни законодателни мерки, свързани със защита на здравето и живота на огнеборците и служителите от спешните служби.



Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, както и засилен медицински контрол и превенция.



В България все още липсва специален режим за признаване на така наречения „пожарникарски рак“ като професионално заболяване, казват от синдиката. И уточняват, че Световната здравна организация е класифицирала професията „пожарникар“ като канцерогенна.



Днес ще бъде почетена и паметта на загиналите при изпълнение на задълженията си пожарникари с едноминутно мълчание по места в противопожарните служби в страната.

