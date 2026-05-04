Решаваща политическа седмица. Във вторник президентът Илияна Йотова започва консултации с шестте парламентарни групи. Очаква се срещите с формациите да се проведат в един ден, за да може да се завърти и рулетката с мандатите.

Най-вероятното първата папка ще бъде връчена още този четвъртък на най-голямата политическа сила - "Прогресивна България". Заявката на партията на Румен Радев е да отидат на "Дондуков" 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това се случи, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва в петък.

От „Прогресивна България" потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер

Очаква се и парламентът да започне работа по същество, след като още в първия работен ден всички партии от опозицията входираха свои законопроекти. Три парламентарни групи имат предложения за промени в закона за НСО, с които да се свали охраната за народни представители.

