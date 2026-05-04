Глад и кланета. Доставките на хранителни продукти са крайно ограничени. Судан навлезе в четвърта година на война, наречена „изоставена криза“. 13 милиона души бяха принудени да напуснат домовете си.

Северноафриканската страна е описвана като най-голямото хуманитарно предизвикателство в света, особено по отношение на разселването и глада. Боевете между военните и паравоенната групировка „Сили за бърза подкрепа“ (RSF) не спират. Според очевидци и хуманитарни групи обширният регион Дарфур е опустошен.

Нарастващите доказателства показват, че регионални сили като Обединените арабски емирства подкрепят съперничещи си страни задкулисно. Опитите на Съединените щати и регионалните сили не успяха да установят прекратяване на огъня. Войната в Близкия изток допълнително разсейва вниманието от Судан.

Снимка: АП, БТА

„Загубихме толкова много хора в тази война“, казва Хюсеин Мохамед Шариф, който е ранен при обстрел в град Омдурман, близо до Хартум - столицата на Судан. Той споделя, че най-малко 10 негови приятели са станали жертва на войната.

Най-малко 59 000 души са били убити, а поне 6000 са загинали в рамките на три дни, когато RSF нахлуват в дарфурския пост Ел-Фашер през октомври, сочат данните на Организацията на обединените нации. Експерти заключват, че офанзивата е носила „определящите характеристики на геноцида“. Повече от 11 000 души са изчезнали по време на войната, съобщава Червеният кръст.

Военният конфликт тласна части от Судан към глад. Очаква се броят на хората с тежко остро недохранване да се увеличи до 800 000, съобщиха през февруари водещите световни експерти по продоволствена сигурност. Около 34 милиона души или почти двама от трима суданци се нуждаят от помощ, съобщава ООН. Само 63% от здравните заведения остават напълно или частично функциониращи на фона на огнища на болести, включително холера, според Световната здравна организация.

Снимка: АП, БТА

В център за недохранени деца в град Порт Судан на Червено море здравен персонал претегля плачещи бебета и храни някои от тях през тръба в носа. Броят на тежко недохранените деца, постъпващи в центъра с 16 легла, се е удвоил от началото на войната, достигайки 60 на седмица, съобщават служителите. Няколко деца често трябва да споделят един матрак.

„Не знам какво ще се случи през следващите дни“, каза д-р Осман Карар.

Сега цените на горивата в Судан са се увеличили с повече от 24% заради войната с Иран и нейното въздействие върху корабоплаването, което води до покачване на цените на храните.

Високопоставеният представител на ООН в Судан - Дениз Браун, критикува международната общност за това, че не се е съсредоточила върху прекратяването на боевете. Той определи кризата като "изоставена", а не "забравена".

Снимка: АП, БТА

Войната може да се разпростре отвъд Судан

Причината за конфликта е борбата за власт, възникнала след прехода на Судан към демокрация, след като въстание принуди военните да свалят дългогодишния автократичен президент Омар ал Башир през април 2019 г. Напрежението се изостри три години по-късно - през април 2023 г., между началника на военните сили на Судан генерал Абдел-Фатах Бурхан, който председателства управляващия суверенен съвет, и командира на RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, който беше заместник на Бурхан. Нито една от страните не успя да постигне решителна победа, казва суданският журналист и изследовател Шамел Елнур. Той добавя, че суданците „са безсилни и са подложени на чуждестранен диктат“.

Преди седмици Германия беше домакин на конференция за Судан за правителства, агенции на ООН и организации за помощ. Целта беше да се обединят хуманитарни донори и да се насърчи незабавно прекратяване на огъня, съобщиха германските власти. Суданското правителство в Хартум обаче остро определи конференцията като „неприемлива“ намеса и заяви, че Германия не се е консултирала със Судан преди свикването ѝ.

Сега африканската държава е разделена между подкрепяно от военните международно признато правителство в Хартум и съперничеща контролирана от RSF администрация в Дарфур.

Снимка: АП, БТА

Военните са установили контрол над северните, източните и централните региони, включително пристанищата на Судан в Червено море и неговите нефтопреработвателни заводи и тръбопроводи. RSF и техните съюзници контролират Дарфур и районите в региона Кордофан по границата с Южен Судан. И двата региона включват много от нефтените находища и златните мини на Судан.

Докато Египет подкрепя военните на Судан, ОАЕ е обвинявана от експерти на ООН и правозащитни организации, че предоставя оръжие на RSF. ОАЕ отхвърли обвинението. Лабораторията за хуманитарни изследвания към Училището по обществено здраве в Йейл, която проследява войната чрез сателитни изображения, заяви, че RSF са получили военна подкрепа от база в Етиопия. RSF не коментираха твърдението. Джоузеф Тъкър, който е старши анализатор в Международната кризисна група, заяви пред "Асошиейтед прес", че войната може да се разпростре отвъд границите на Судан, което ще направи конфликта още по-труден за разрешаване.

ОЩЕ СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Три години на боеве доведоха до масови зверства - убийства и сексуално насилие, включително групови изнасилвания. Болници, линейки и медицински работници в Судан са атакувани, а жертвите при тези нападения са над 2000 души, съобщи СЗО.

Международният наказателен съд заяви, че разследва потенциални военни престъпления и престъпления срещу човечеството, особено в Дарфур. Две десетилетия по-рано - по време на управлението на ал-Башир, регионът стана синоним на геноцид и военни престъпления.

За по-голяма част от последните зверства са обвинени RSF и техните съюзници Джанджауид - арабски милиции, известни с жестокостите си в началото на 2000-те години срещу хора, идентифициращи се като източно- или централноафриканци в Дарфур. RSF произлизат от Джанджауид.

Превземането на Хартум и други градски райони в централен Судан от военните в началото на 2025 г. позволи завръщането на около 4 милиона души по домовете им, съобщава агенцията на ООН за миграция през март. Но хората се сблъскват с повредена инфраструктура и много други предизвикателства.

„Това не е връщане към нормалното. Хората се опитват да оцелеят в условията на ново нормално“, каза Тьяда Д'Ойен Маккена, главен изпълнителен директор на хуманитарната група Mercy Corps.

Редактор: Цветина Петрова