Пожар избухна в бивш военен полигон в район южно от Берлин, пълен с опасни стари боеприпаси. Пламъците се разгоряха през уикенда , вероятно заради необичайно сухата пролет.

Пожар е избухнал до военното поделение „Батмиш”

Районът в момента е природен резерват, дом на редки животински видове. Огънят е обхванал площ от около 113 хектара – равна на приблизително 160 футболни игрища – близо до град Ютербог в провинция Бранденбург.

Тъй като старите боеприпаси в земята правят директната намеса твърде опасна, пожарникарите на място поддържат дистанция и оставят огъня да продължи да гори, обясниха служители на службата за спешни случаи. Очаква се пламъците да се разпрострянят още заради вятъра.

Пожарът избухна в петък, като първоначално засегна 2,5 хектара и оттогава облаците дим са видими в целия регион. Служителите на спешните служби уверяват, че няма опасност за здравето на жителите на околните села.

Метеоролози и лесовъди съобщават за ранни горски пожари в цяла Германия поради сухата почва, дължаща се на оскъдните валежи през първата половина на годината.

Редактор: Станимира Шикова