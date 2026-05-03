Кораб за насипни товари е съобщил за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи днес Центърът за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение в и около пролива от началото на войната с Иран, предаде „Асошиейтед прес”.

Целият екипаж на борда на неидентифицирания кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредени да преминават с повишено внимание.

САЩ разглеждат последното предложение за примирие на Иран

Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани със САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса.

Засега никой не е поел отговорност за атаката.

Обявеното преди три седмици крехко триседмично примирие изглежда се спазва, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера пред журналисти, че по-нататъшни удари остават възможни.

Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната, каза ирански заместник външен министър

Според иранските медии в последното си предложение към САЩ Ислямската република призовава проблемите между страните да бъдат решени в рамките на 30 дни и да се сложи край на войната, а не да се удължава примирието.

Редактор: Ивета Костадинова