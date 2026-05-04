В следващите дни ще се сбогуваме със студа и снега и ще приветстваме истинската пролет. Температурите ще се повишат осезаемо, а валежите оттук нататък ще са с пролетно-летен характер.





Началото на първата пълна майска седмица ще е слънчево. От понеделник до сряда облачността ще е с временни увеличения, по-съществени в понеделник в източните райони, с оскъдни валежи. Вторник и сряда вероятността за дъжд е минимална.



Температурите призори в първия ден на седмицата ще са от 0 до 5 градуса със слани в котловините на Западна България, следобед – от 15 до 20-22 градуса. До Гергьовден ще стане още по-топло със следобедни стойности на термометрите от 20 до 25 градуса.



От 7 до 9 май обстановката ще е по-динамична. В четвъртък в отделни точки на Западна България, в петък и събота - на повече места, ще има условия за кратки, интензивни валежи с гръмотевици и риск от градушка. Ще има леки регионални колебания в температурите, но не драстични. Ще са в диапазона от 20 до 25-26 градуса.



Втората пълна седмица на месеца ще е още по-топла. В някои обичайно топли райони термометрите ще покажат до 27-28 градуса. Първите дни на периода ще са с висока степен на неустойчивост. С преминаването на студен атмосферен фронт на изолирани места в страната ще се оформят опасни кратки гръмотевични бури с интензивен валеж и градушка.



Около средата на месеца дните ще са слънчеви с временни увеличения на облачността и кратки следобедни валежи с локален характер. Температурите ще се запазят без особени промени.