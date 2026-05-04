До 9 май в Столична библиотека ще бъде изложена специална експозиция, посветена на 150-годишнината от Априлско въстание. Тя съчетава фотодокументална част и уникални книжни издания, които проследяват ключови моменти от подготовката, избухването и потушаването на въстанието през 1876 г.

Изложбата е организирана съвместно с Къща музей „Иван Вазов“ към Националния литературен музей и представя ценни издания от фонд „Редки и ценни“. Сред тях са първи издания на емблематични произведения като Записки по българските въстания от Захари Стоянов и трудовете на Димитър Страшимиров, които разказват за събитията от началото на XX век.

Особено ценни са екземплярите с автографи, част от колекцията на Константин Стоилов, както и редки спомени на участници във въстанието, сред които и творби на Константин Величков. Посетителите ще могат да видят и оригинален ръкопис на Иван Вазов, както и първи издания на „Под игото“ на различни езици - доказателство за международния отзвук на българската история.

В експозицията е включен и символичен макет на черешово топче - емблема на въстанието, предоставен от музея „Иван Вазов“. Фотодокументалната част проследява целия ход на събитията - от подготовката и боевете в Батак и Перущица до отзвука в Европа, благодарение на чуждестранни журналисти.