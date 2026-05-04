Хората твърдят, че често стават инцидент заради липса на пешеходни пътеки
Смърт на пътя и отчаяние в пловдивското село Поповица. Хората настояват за спешни мерки след пореден фатален инцидент. Главният път за Хасково и Свиленград минава през населеното място, а местните твърдят, че високата скорост превръща участъка в капан като по него всеки ден преминават стотици тирове и автомобили.
Местните хора разказват в "Здравей, България" че многократно са правени опити за поставяне на изкуствени неравности, пешеходна пътека или каквото и да било обезопасяване, защото в този участък няма абсолютно нищо. "Опитите ни обаче са били отхвърляни от АПИ с аргумента, че това е международен път. Има множество трагични инциденти. Последният е от миналата седмица", разказа жена.
Други жители на селото споделиха, че по цялото трасе, където и да решат да пресекат - са в нарушение. "Няма място, на което да пресечем законно като пешеходци. А пътят преминава буквално през средата на населеното място", сподели друга жена. И допълни, че често превозните средства дори не спазват ограниченията и карат със 70-80 километра в час въпреки ограничението от 50 километра в час.
"Изцяло подкрепям исканията на хората от селото. Главният път разделя селото на две части и всички – ученици, майки с деца, възрастни хора - са принудени да пресичат при изключително опасни условия. В момента водим разговори с АПИ. Има подготвен проект за рехабилитация, който вероятно скоро ще започне. Ще настоявам за изграждане на пешеходни пътеки на три места, осветление и предупредителна сигнализация", обясни кметицата на Поповица.
Екипът на NOVA потърси за коментар Агенция „Пътна инфраструктура“ още в петък. Оттам обещаха да изпратят позиция, но до този момент такава няма.
