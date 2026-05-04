Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев публикува остра позиция, в която критикува икономическата и фискалната политика на страната и предупреждава за риск от задълбочаване на инфлацията и бюджетните дисбаланси.

По думите му България вече е „държавата с най-висока инфлация в еврозоната за миналия месец и с дефицит над разрешените 3%“, като той подчертава, че това потвърждава негови предишни предупреждения. „Точно за каквото предупредих на 13 октомври 2025 г.“, посочва той.

Домусчиев критикува предходните правителства за липса на реформи и за водене на „инерционна бюджетна политика“, която според него увеличава дълга и инфлационния натиск. „България взима огромни заеми, които налива в неефективния публичен сектор“, заявява той, като добавя, че едновременно с това „регулаторно се задушава производството и предприемачеството“.

Според него предходното коалиционно правителство е взело решение за присъединяване към еврозоната, но е направило това с „крайно ляв проектобюджет“.

В позицията си той твърди, че икономиката е изправена пред сериозен дисбаланс: „Паричната маса расте с 19%, а производството пада с 9%“, което според него означава, че „повече пари отиват за заплати и социални системи, а се произвеждат все по-малко стоки и услуги“.

В сравнение с други държави той посочва Румъния като пример за по-умерен спад и по-нисък ръст на паричната маса, а допълва, че текущият модел на потребление в България косвено подкрепя външни производители: „С това захранено със заеми потребление ние продължаваме да стимулираме техните заводи.“

Домусчиев предупреждава, че следващото правителство ще бъде изправено пред трудни решения за ограничаване на дефицита и инфлацията. Той изброява според него основни проблемни политики - автоматичното увеличение на заплатите в публичния сектор, финансиране на потреблението чрез заеми, разрастване на администрацията, бавната бизнес среда и високата данъчно-осигурителна тежест.

„Смаян съм, че при толкова ясни и катастрофални икономически последици, продължават да искат още от същото“, пише той, визирайки увеличаване на публичните разходи и заеми.

Бизнесменът предупреждава, че без промяна в политиките страната може да се изправи пред сериозна икономическа криза: „Ако следващият кабинет се подлъже по тези политики, инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци“.

