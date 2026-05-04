Пожар избухна тази сутрин в жилищен блок в пернишкия квартал „Изток”, предаде БГНЕС.

Огънят е пламнал в апартамент на ул. „Благой Гебрев” малко преди 07:00 часа. На място веднага са пристигнали три пожарни, линейка и полиция.

Някои от гражданите са слезли пред блока. Не е ясно дали има пострадали. Към 07:40 е пристигнала и втора линейка.

Пожарът е овладян за около час.

През 2020 г. в същия блок отново имаше пожар. Тогава имаше пострадали и нанесени сериозни материални щети.

