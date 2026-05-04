Украински дрон е ударил жилищна сграда близо до центъра на Москва в понеделник сутрин. Това съобщи кметът на града Сергей Собянин, като уточнява, че няма пострадали. Два украински дрона са били свалени от противовъздушната отбрана.



Това става само дни преди военния парад по повод Деня на победата в руската столица. Руското министерството на отбраната заяви в края на миналия месец, че тазгодишният парад ще се състои без танкове и ракети заради опасения от възможни украински атаки с дронове.

