Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван
Самолетът, с който пътува испанският премиер Педро Санчес, е извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неизправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес той ще участва в среща на Европейската политическа общност.
По информация на испанските власти проблемът е бил сравнително лек, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолетът да кацне на най-близкото летище. Самолетът е Airbus A310, излетял от военната база край Мадрид в следобедните часове.
След принудителното кацане испанската делегация е останала да пренощува в Анкара, като се очаква пътуването към Армения да бъде подновено след отстраняване на техническия проблем.
🚩#SONDURUM | Pedro Sanchez geceyi Ankara'da geçirdi | “Sanchez’in uçağı Ankara’ya acil indi”— TGRT HABER (@tgrthabertv) May 4, 2026
📰"İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağı “öngörülemeyen” teknik bir arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptı. Ermenistan’a gittiği kaydedilen Sanchez ve heyetinin, sabah saatlerinde… pic.twitter.com/deOHl3WPVu
По данни на турските власти и медиите кацането е преминало без инциденти и няма пострадали. Случаят обаче наложи промяна в графика на испанския премиер, който трябва да се включи в срещата на европейските лидери в Ереван.
Редактор: Цветина Петкова
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i taşıyan uçak, teknik arıza nedeniyle Ankara’ya zorunlu iniş yaptı. Sanchez, geceyi Ankara'da geçirdi... #pazartesi pic.twitter.com/EyjT9gXVZp— Hafıza (@hafizahabertv) May 4, 2026
