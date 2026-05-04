Незнание, неумение и пренебрежение към пътната безопасност са основни причини за трагичната статистика по пътищата. Това каза в предаването „Твоят ден” експертът по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алекси Кесяков, по повод поредицата от пътни инциденти, която беляза почивните дни.

„Докато пътната безопасност не се превърне в семейна и национална ценност и не се погрижим за проблема и за живота на пътя, ще продължаваме само да си говорим защо така се получава”, заяви Кесяков. Според него от най-ранна детска възраст трябва да има обучение по пътна безопасност и в семейството, и в образователните институции.

Трябва ли шофьори с отнети заради алкохол и наркотици книжки да полагат нов изпит

Адвокат Силвия Петкова коментира, че е добре това, че при последните катастрофи се вижда, че пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни, за да разбере обществото, че масовият случай на тежко пътнотранспортно произшествие не е заради употреба на алкохол и наркотични вещества, а от нещо друго.

„Статистиката сочи, че основната причина за тежки пътнотранспортни произшествия са неправилните действия на водачите”, категорична беше Петкова. По думите й, за да намалее „войната на пътя”, трябва да има превенция, а не санкциониране на вече извършено нарушение. „Можем да се съсредоточим върху повишаване уменията на водачите за управление, това ще е добра превенция, която ще даде добър резултат в дългосрочен план”, коментира адвокатът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова