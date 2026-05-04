След месеци на работа с т.нар. удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което предстои да бъде сформирано, ще внесе проект на редовен държавен бюджет. Новата рамка трябва да замени досегашния временен механизъм и да внесе повече яснота и предвидимост в публичните финанси. Очаква се да очертае по-дългосрочните приоритети на държавата, както и да даде отговор на натрупаните въпроси около разходите, приходите и икономическата политика в условията на продължителна политическа несигурност.

Икономистът от Експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи във фискалната сфера. „Те имат мандат за промени с размах. От 30 години насам имат най-голяма подкрепа, ако сега не се случат мащабните реформи, няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е държавната администрация, и по-конкретно вътрешна сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система, без проблем може да се съкратят половината служители“, коментира Вулджев в студиото на „Здравей, България“.

На свой ред икономистът от „Отворено общество“ Георги Ангелов посочи, че редовно правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно. „Най-добрият вариант е постепенно намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавният и частният дългове. В следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредитите. Относно незаетите щатни бройки - обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи. Това обаче не са добре платени длъжности, заплатите трябва да се вдигнат, където има дефицит, а реални хора, получаващи големи заплати без нужда, да бъдат съкратени. 667 000 души работят в държавния сектор“, отбеляза Ангелов.

А икономистът към БСК и преподавател в УНСС доц. Щерьо Ножаров смята, че състоянието на бюджета действително може да се определи като катастрофално, а причините са няколко. „Имаше отложени разходи, вероятно не съвсем разплатено ДДС, предварително събрани приходи през миналата, иззети от тази. Състоянието на цялата икономика също е катастрофално, пазарната капитализация е 7,5%, колкото в Кения, Гана и Нигерия. В развиващите се държави е между 20 и 50%, а в развитите - от 60 нагоре. Това е стойността на всички акции като процент на БВП. Това са елементи на „зомби“ икономика. В нея имаме и „зомби“ бюджет“, подчерта икономистът.

„Доста трябва да затегнем коланите, правителството може да предприеме бюджетни мерки само за 6 месеца, така че единствено може да се съкратят 10% незаети места в държавната администрация - това ще е на стойност около 700 милиона. Отделно, възможно е да се съкратят дублиращи дейности от издръжките на ведомствата - например да не се подменят мебели всяка година. Може и да се премахне и частната охрана от обекти на МВР“, заяви Ножаров.

