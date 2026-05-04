Днес се отбелязват 83 години от рождението на легендата на "Левски" и българския футбол Георги Аспарухов. Гунди си отиде от този свят едва на 28 г., след като загина при автомобилна катастрофа на прохода Витиня.

В негова чест и в знак на почит от клуба пускат специална серия артикули.

"Днешният ден е особен за всеки левскар. Ден на гордост, но и на тиха болка. Днес своя 83-и рожден ден трябваше да празнува Георги Аспарухов, но съдбата реши да ни го отнеме твърде рано. Хора като него се раждат рядко, но остават завинаги. С качествата си, човечността, морала и примера си той е призван да остане безсмъртен, докато на земята има поне един левскар. И всички ние трябва да сме горди и щастливи, че именно такъв човек е избрал да озари с харизмата и таланта си "Левски", написаха от клуба.

"Сините" ще поднесат венци и цветя пред бюст-паметника на Гунди на стадион "Герена" по-късно днес.

