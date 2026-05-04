Огромното свлачище в района на Райковски ливади продължава да е активно, твърдят властите. Засега няма ново свличане на земни маси в дерето, но дежурните полицаи на терен съобщават, че се чува пукане под асфалта. Областният управител на Смолян Зарко Маринов съобщи, че още тази седмица трябва да започне пълно геоложко проучване на целия свлачищен район от специалисти от различни институции. Те трябва да преценят дали е възможно да бъде направен обходен маршрут над свлачището. Този черен път съществува и в момента, като неговата дължина е километър и половина. Службите в Смолян сега имат приоритет да се укрепи участък от пътя Стойките – Пампорово.

Свлачището на пътя Смолян – Пампорово не е регистрирано в официалния списък и съответно не е имало мониторингова програма за него. Но това не е безхаберие или пропуск. Предстои дълъг процес на проучване, за да се установят причините. Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов на пресконференция в понеделник.

По думите му продължават да се събират данни, но първоначалното предположение е, че силно преовлажняване на района и земните маси е довело до свличането. Дали е от снеготопене, валежи или просмукване на води, районът е такъв, че всички варианти са допустими, категоричен беше регионалният министър.

Колко дълго могат да продължат свлачищата

Найденов каза още, че не може да се прогнозира точно колко време ще отнеме ремонтът. „Имаме минимум месец за събиране на данни. Такива проучвания се правят от малцина експерти в различни направления. След като се съберат данните, трябват минимум 3 месеца за проектиране. Чак след това може да се каже прогнозен срок. Най-оптимистичният вариант е шест месеца, а най-песимистичният – две години. Обектът е много тежък и е спекула да се правят прогнози”, категоричен беше министър Найденов.

Междувременно стана ясно, че регионалното министерство пуска нова информационна система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Целта е прозрачност на разходването на публичните ресурси за поддръжка на републиканската пътна мрежа.

Министър Найденов съобщи, че договорите са за 752 участъка или 227 пътища на обща стойност близо 6 млрд. евро, като най-старият договор е от 2014 г., а най-новият от април 2026 г.