Софийският районен съд даде ход на делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, изправени пред трибунала по обвинения на Софийската градска прокуратура. Това означава, че всички са получили книжата преди повече от седем дни, разбират в какво са обвинени и съдът няма критики към написания в 70 страници обвинителен акт. По делото има 80 свидетели.

Според обвинението част от деянията са извършени в съучастие, а други - самостоятелно. Четиримата подсъдими ще отговарят по общо 17 обвинения, сред които принуда с използване на огнестрелно оръжие, заплахи, държане на наркотици и създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. Според прокуратурата, това е първото дело у нас, свързано с т.нар "наркотик на изнасилвача".

В съдебната зала се яви актьорът Росен Белов, срещу когото също има повдигнати обвинения за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. Станимир Хасърджиев и моделът Анастасиус Михайлидис бяха доведени под конвой от съдебна охрана, тъй като се намират в ареста.

Делото “Хасърджиев”: Обвинения в блудство, порнографски материали и риск от заразяване с венерически болести

По данни на прокуратурата обвиненията включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха, както и държане на различни видове наркотични вещества, сред които и GHB - субстанция, свързвана с извършването на подобни престъпления. Разследването обхваща и престъпления като разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, както и незаконно притежание на оръжие и боеприпаси.

По случая са постъпвали многократни сигнали за апартамент в София, където според информацията са организирани партита с употреба на наркотици. Събрани са доказателства и за създаване и разпространение на порнографско съдържание, включително с участието на непълнолетни.

Делото се разглежда при закрити врати заради чувствителния характер на информацията - включително детайли от личния живот на обвиняемите и обстоятелства, свързани с малолетни и непълнолетни лица.

Оставиха в ареста д-р Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски

Хасърджиев, моделът Анастасиус Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски бяха задържани през декември миналата година, след като 20-годишно момче подало жалба, че е държано насила в дома на Хасърджиев.

Ако бъдат разпознати обвиняемите, могат да бъдат вкарани в затвора за от 5 до 8 години. Към момента гръцкият модел Анастасиус Михайлидис и д-р Хасърджиев са с наложени от съда мерки за неотклонение „задържане под стража“, а Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски са с „домашен арест“.