Актьорът разказа за първата си лична среща с лидера на "Прогресивна България"
Павел Попандов взе награда за цялостен принос в българското кино. Той е сред актьорите, изиграли някои от най-запомнящите се роли в любими български филми като "Оркестър без име”, "Васко да Гама от село Рупча” и много други. С "Клуб НЛО” стават част от социалната култура на 90-те, когато България преживява първите години на Прехода и хаоса от това да се създаде общество по други правила.
"Клуб НЛО" доби популярност, защото ние бяхме разпознаваеми актьори. Покрай смесицата на скечове и песни, се получаваше много хубава програма", спомня си Павел Попандов. Актьорът разказа и за трудните времена в началото на Прехода. "Работех в киноцентър. Цялата трупа беше съкратена на 19 март 1991 г. Започнахме да си плащаме осигуровките сами, слава Богу правехме "НЛО" тогава", допълни той.
Павел Попандов участва в Инициативния комитет, издигнал Радев и Йотова за втори мандат
"Не съм се съмнявал в успеха на Румен Радев. Знам, че този човек знае какво може и какво иска. Сигурен съм, че ще има провокатори - без това не може. Много ми се иска след четири години да кажем "Видохме", т.е - "Доживяхме", коментира актьорът политическата обстановка у нас.
Той си спомни, че се е запознал с Радев при представянето на автобиографията си. Тогава двамата имали и лична среща, по време на която актьорът се убедил, че тогавашният президент е коректен и ерудиран.
Попандов разказа и за своята среща с незрящия депутат Иван Янев от "Прогресивна България" и неговото куче Роувър, като направи препратка към разказа на Иван Вазов "Дядо Йоцо гледа". "Този човек влиза в парламента с надежда да помогне на хората като него, които са ощетени по някакъв начин", каза Попандов.
Редактор: Никола Тунев
