На Meждународния ден на пожарникаря синдикатът на служителите в МВР настоява за спешни законодателни мерки, свързани със защита на здравето и живота на огнеборците и служителите от спешните служби.

Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, както и засилен медицински контрол и превенция.

В България все още липсва специален режим за признаване на така наречения „пожарникарски рак“ като професионално заболяване, казват от синдиката. И уточняват, че Световната здравна организация е класифицирала професията „пожарникар“ като канцерогенна.

Днес ще бъде почетена и паметта на загиналите при изпълнение на задълженията си пожарникари с едноминутно мълчание по места в противопожарните служби в страната.

Професията пожарникар е определена като канцерогенна и попада в най-високата рискова група за развитие на рак според Световната здравна организация. Въпреки това в България пожарникарите продължават сами да доказват, че заболяванията им са свързани с работата, за разлика от редица европейски държави, където това се признава автоматично.

От синдикат „Огнеборец“ отново настояха за законодателни промени и по-добра защита. „Заболяването от рак трябва да се приема като професионално заболяване, защото изключително трудно доказваме, че е вследствие на пожарогасителната дейност“, заяви Венцислав Станков.

Сред основните искания са промени в закона, подобряване на условията на труд и по-добра медицинска грижа. Според пожарникарите е необходимо да се инвестира в качествени защитни облекла, които отговарят на европейските стандарти, както и да се засили профилактиката. „Набляга се на закупуването на надеждни защитни средства и на редовни профилактични прегледи, защото в по-малките населени места те не се правят в пълен обем“, посочват от синдиката.

Огнеборците подчертават, че липсата на ефективна статистика и бавните процедури за доказване на професионални заболявания допълнително увеличават риска за служителите. „Изключително трудно се доказва и отнема много време“, посочва Станков.

Като пример за добра практика в Европа те посочват по-строгите мерки за превенция – редовни и пълни медицински прегледи, както и задължителна деконтаминация на екипировката след всяко произшествие.

Пожарникарите обръщат внимание и на реалните опасности в работата си, свързани с токсичните вещества при горене, които се натрупват в организма при липса на достатъчна защита и могат да доведат до тежки заболявания с времето.