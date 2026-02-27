Щастлива развръзка след намесата на „Здравей, България“. Вълна от съпричастност и лъч светлина за семейството на 11- годишното дете от Пловдив, чийто апартамент изгоря при пожар. Хората останаха на улицата посред зима. Семейството, сполетяно от тази тежка участ, е на доброволец от Планинската спасителна служба. След като разказахме за трагедията, стотици наши зрители от цялата страна подадоха ръка за помощ, за да могат потърпевшите да се върнат обратно у дома.

„Още не мога да повярвам, че има толкова много добри хора. Доброто е живо! Благодаря!”, споделя Христо Гачков.



Христо, Йоана и 11-годишният Боян ни посрещат вече усмихнати в обновения си дом. Всичко опожарено в жилището им вече е разчистено, благодарение на неуморните усилия на много доброволци. Едни шпакловали и боядисали таваните и стените, други наредили плочките, трети се заели с прозорците и вратите. Сега сглобяват и новите мебели.

Посред зима: Семейство с дете от Пловдив остана без дом след пожар

Белезите от пожара са заличени, но не и споменът за кошмара. На 14 януари около 1 през нощта пламъците тръгнали от късо съединение в кухненското помещение. Задушливият дим изпълва жилището, докато семейството спяло.

„Жена ми ме събуди с думите „Има пожар”. В момента, в който се опитах да стигна до вратата, стъклото се срути и огънят започна да влиза и в тази стая. Боянчо вече се беше събудил и беше зад гърба ми, така че всички важни за мен хора бяха близо до мен и далеч от пламъците.Единственият начин да дишаме чист въздух беше да излезем на терасата и да чакаме пристигането на пожарната”, разказа Христо.

„Близо 20 минути стояхме навън на балкона и чакахме пожарната да дойде. Смятам, че навременната реакция на пожарникарите ни помогна да не преживеем истински кошмар, въпреки че шокът беше наистина много голям. Може би в този момент Господ ни подаде ръка и ни спаси”, смята Йоана.

А след подкрепата, която семейството получи, то вярва, че доброто и надеждата никога не могат да бъдат изпепелени.

Повече гледайте във видеото.