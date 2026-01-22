Семейство от Пловдив с 11-годишно дете остана на улицата в средата на зимата, след като пожар изпепели жилището им. Огнената стихия се развихрила около 1:00 часа през нощта преди седмица.

Пожарът започнал от кухнята. Съпругата на Христо Гачков – Йоана, се събудила от нетипична миризма и веднага вдигнала семейството си. „Опитахме се да стигнем до кухнята, но пламъците вече бяха обхванали целия коридор. Беше невъзможно да излезем. Единственият вариант беше да изведа семейството си на терасата, колкото се може по-далеч от гъстия дим”, разказа Гачков.

Докато чакали пожарната, пламъците пръснали вратата на хола и отлепили мазилката от тавана. Пожарникарите реагирали изключително бързо и предотвратили разрастването на огъня към горните етажи, въпреки че димът стигнал чак до седмия етаж.

►Спасителят, който се нуждае от спасение

Парадоксалното в случая е, че Христо Гачков е дългогодишен доброволец от Планинската спасителна служба и е участвал в десетки акции за спасяване на човешки животи в планината. Сега обаче той и семейството му се оказват в ситуацията на нуждаещи се. Апартаментът, който бил основно ремонтиран преди четири години, в момента е необитаем и в окаяно състояние.

„Човек никога не знае какво го очаква. Имаме нужда от цялостно обзавеждане – от кухня и бойлер до легла и мебели за детската стая”, сподели Христо.

Веднага след инцидента съседи от блока и приятели подали ръка на пострадалото семейство. Семейство Бистреви от третия етаж приютили Христо, Йоана и техния син в нощта на инцидента. В момента фамилията живее при родителите на Христо в близко село.

Съседите в блока започнали събиране на финансови средства, а един от тях вече дарил почти нов хладилник. Родителите от класа на 11-годишното момче също организирали кампания за помощ. „Трябва да бъдем преди всичко добри хора и в трудни моменти да си помагаме, защото никой не е застрахован”, каза Ангелина Владова, съседка на семейството.

Тричленното семейство се надява с помощта на добри хора да успее да ремонтира дома си възможно най-скоро и да се завърне към нормалния си живот.

► Всеки, който желае да помогне, може да го направи по следната банкова сметка:

BG16DEMI92401000229738

Христо Руменов Гачков

Целия репортаж гледайте във видеото.