Тежък пожар остави семейство от пазарджишкото село Смилец без дом. Огънят пламнал след полунощ на 16 януари, като тръгнал от барака в двора и обхванал основната жилищна сграда.

Къщата е на два етажа, а при пожара напълно изгорели покривът и целият втори етаж. Унищожени са стаите, покъщнината и личните вещи на семейството. Сградата е сериозно увредена и в момента е непригодна за обитаване.

По информация от близки семейството е със средни доходи и няма възможност самостоятелно да възстанови дома си. Временно пострадалите живеят при дъщеря си и при приятели, като, въпреки трудната ситуация, ежедневно пътуват, за да се грижат за животните си.

Кметицата на село Смилец Мариана Стоилова потърси NOVA с молба за съдействие, за да достигне информацията до повече хора и да се помогне на пострадалото семейство.

Oтправен e апел за дарения и средствата се набират директно по личната банкова сметка на пострадалата с единствената цел – възстановяване на изгорялата къща и връщане на нормалния живот.

Една нощ е била достатъчна, за да отнеме дом, спомени и сигурност. Днес това семейство се нуждае от подкрепа, за да започне отначало. Всяко дарено евро е крачка към надеждата, а дори и най-малката помощ има значение, когато е подадена с човечност и съпричастност.

Нека заедно да помогнем на семейството от село Смилец отново да има място, което да нарече дом.

Банкова сметка за дарения:

Титуляр: Светла Зафирова Чизмова

Банка: Обединена българска банка (ОББ)

IBAN: BG83UBBS80021061454050

BIC: UBBSBGSF

Валута: EUR

Основание: Дарение за възстановяване след пожар