България с нова възможност от Европа да получи повече пари по Плана за въстановяване и устойчивост. Страната ни е получила отсрочка за исканите 400 млн. евро за реформи в съдебната власт и създаване на антикорупционната комисия. Затова служебният премиер Андрей Гюров призова парламентът да действа в най-кратките срокове, за да може България да получи близо 3 млрд. от Европа.

Преди точно месец България поиска 900 милиона евро по четвъртото плащане, но част от реформите по него не бяха изпълнени от предходния парламент. Затова и не е ясно каква част от тези средства ще получим.

Отсрочката дава възможност да получим 400 милиона евро, ако тези реформи бъдат приети най-късно до 31 август.

„Отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство – нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не „стари джуджета в нови ресторанти”, а справедливост”, каза Гюров.

„Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като досега бяха 2,5 милиарда евро. До каква степен ще ги получим, зависи главно от Народното събрание. Решаващи ще бъдат политическите решения”, каза Мария Недина.

„С тези 900 милиона по четвъртото плащане, спасените средства по второто и третото плащане и допълнителните инвестиционни програми по Плана за възстановяване и устойчивост, ние всъщност оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващото редовно правителство", каза Гюров.

„Оставяме държавата в много по-добро състояние от това, което заварихме", каза още Гюров.

Той коментира, че екипът на служебния правосъден министър Андрей Янкулов е подготвил два законодателни текста. Те бяха одобрени от правителството. „Сега са там, където често свършват добрите намерения – в деловодството на парламента. Имаме ново мнозинство и се надяваме, че с времето, което му спечелихме, няма да чуем старите оправдания”, каза Гюров.

